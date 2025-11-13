2025年11月13日苗栗縣／為慶祝國立聯合大學創校53周年，校友總會舉辦為期10天的「環台接力騎行」活動，13日上午在八甲校區風雨球場舉行起程儀式。（聯合大學提供／呂麗甄苗栗傳真）

為慶祝國立聯合大學創校53周年，校友總會舉辦為期10天的「環台接力騎行」活動，13日上午在八甲校區風雨球場舉行起程儀式，由校友、教職員生及專業團隊共同參與，宣示熱血啟程。

活動當天，共有35名騎士參與，由專業教練帶領進行暖身操，象徵蓄勢待發。儀式上，校長侯帝光與校友總會長游文人分別致詞。游文人表示，此次自行車環台活動為全台創舉，展現聯大校友的團結力量；侯帝光則勉勵騎士以承諾、熱情與堅毅完成任務，體現聯大精神。

隨後，文化觀光產業學系老師劉煥雲帶領眾人向蓮荷伯公祈福遙祭，祈求旅程平安。全體騎士在游總會長帶領下宣誓，我們是聯大人，承載53年的榮耀與情誼，以雙腳啟程環騎寶島，團結同行，安全至上，風雨無阻，永不放棄！宣誓結束後合影留念，師生及主管群夾道歡送，在鼓聲、掌聲與加油聲中，環台接力正式啟程。

此次活動不僅象徵校友對母校的熱愛與凝聚，也透過沿途串聯全台校友，傳遞聯大人「勇於挑戰、團結共榮」的精神，為53周年校慶增添動感與感動的一頁。