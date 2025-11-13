由經濟部產業發展署指導、資策會與台北市電腦公會共同主辦的「HyperNet 星鏈連結—共創未來—邁向多軌通訊產業創新國際論壇」，本月11日在臺北國泰萬怡酒店圓滿閉幕。本次論壇的核心主題是「從台灣連結世界：以多軌創新開啟全球通訊新紀元」，強調面對地緣政治風險與極端氣候挑戰，打造一個整合多軌道、多層次、具備高度韌性（Resilient）的超整合軌道網路與智慧化（HyperNet）架構，已成為全球的共識與國家級戰略任務。

經濟部產業發展署李純孝組長表示，為將臺灣推升至全球通訊生態鏈的策略貢獻者，經濟部已透過「6G 國際組織參與支持機制」挹注資源支持 43 家次業者積極參與國際標準制定，深化我國在 3GPP、HAPS 等國際組織的影響力。

「HyperNet 星鏈連結—共創未來—邁向多軌通訊產業創新國際論壇」與會產官學研及貴賓大合照。 （經濟部產業發展署/提供）

國際專家 HAPS Alliance主席 Russ Van Der Werff 的專題分享，強調 HAPS 運行在平流層，具備低延遲、快速部署，且能直連地面手機（D2D）的獨特優勢，是實現韌性備援的關鍵。國內產業龍頭亦積極響應；中華電信網路技術分公司賈仲雍總經理發布了「海地星空」策略，不僅利用高、中、低軌道衛星資產，更揭示與美國簽訂主權衛星（Astranis/M-Sat）合作協議，確保國家級緊急通訊的韌性。此外，中華電信也積極規劃在臺建置 SES MEO 閘道站（gateway），以迎接 6G 世代 SA 架構的挑戰。

在地面終端技術方面，稜研科技張書維創辦人暨董事長展示了臺灣在毫米波（mmWave）與相控陣列天線（PAA）上的領先突破，特別是積木式的模組化設計，能以高效率、低成本的方式，滿足 LEO/MEO/HAPS 等不同軌道衛星對多波束、快速切換的需求。而攸泰科技加值服務歐亞事業部楊秉叡副總經理則強調，臺灣應發揮其在 ICT 和半導體製造上的強大優勢，扮演全球衛星產業的系統整合者角色，共同向全球提供整體解決方案。

論壇的最終焦點對談，由國立臺灣大學魏宏宇教授主持，與會專家深入探討 TN-NTN 通訊整合的技術挑戰與多軌通訊產業布局的機會。與談人一致認為，韌性網路的最終防線來自於多層次架構的網路方案，若 LEO 衛星或地面設施被破壞，HAPS 可以迅速在本地發射，維持連線。臺灣作為島嶼國家，其週邊海纜路由頻繁中斷，使得衛星通訊不再僅是產業，更是與國家安全和連線韌性息息相關的關鍵戰略。臺灣產業應專注於提供可靠的地面終端設備和整合解決方案，利用本土生態系統的專業技術，把握這場全球通訊革命的關鍵機遇。

焦點對談主持人與講者群合影。（經濟部產業發展署/提供）

在網路智慧化與永續發展方面，本次論壇也重點呈現「2025 通訊節能創新優化徵選」的卓越成果。此計畫體現了產學研合作的雙贏價值，透過政府輔導，成功鏈結光寶科技的 SMO/RIC 管理平台與富鴻網的驗測場域，為新創與學研界打造 AI-RAN 領域的創新平台。來自中正大學、陽明交通大學等學研單位的優選團隊，將創新的 AI 演算法導入平台，在優化網路功耗的同時，也為光寶科技的 RIC 智慧節能應用帶來了前瞻性的實證數據與優化方案，共同推動綠色通訊未來。

本次論壇說明臺灣產業在天地整合通訊與綠色永續發展上，正取得實質且領先的成果中；臺灣將持續深化資源投入，鼓勵產業鏈結跨域合作，共同籌劃臺灣為全球多軌通訊中，關鍵技術與解決方案的供應者，實現海地星空無縫整合的韌性通訊願景。