台南市北門區鎮轅境土地公廟，有一名上身打赤膊的男子，於12日清晨4時58分許在廟方人員尚未開門前，走至天公爐旁，狂挖香灰並四處亂撒，之後又詭異地走離天公爐，並回頭雙膝跪拜，再度走回天公爐旁繼續灑香灰。整個過程將近1分鐘，男子最後才離去。

從曝光影像顯示，12日凌晨4時58分許，土地公廟的天公爐旁，有位男子打赤膊、叼著一根菸，雙手狂挖香灰並四處亂撒，導致現場煙塵瀰漫。男子疑似要離開前，突然轉身雙膝跪地，又走回天公爐旁，繼續挖香灰亂撒，最後才從正門離去。

男清晨挖天公爐香灰四處亂撒，甚至還詭異的跪拜後，繼續灑香灰後再離去。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

對此，廟方表示，當時廟內人員尚未發現門口有異狀，直到準備開門時，才發現天公爐前滿地灰燼，並花了2個多小時才清理完畢。

事後廟方報警並提供監視器畫面，也希望藉此提醒其他宮廟注意、防範類似事件發生，但不會追究男子刑責。廟方補充，先前台南市多家廟宇曾發生往天公爐內塞豬肉、雞頭等行為，當時也曾導致必須清理整個爐子，讓維護廟宇的志工相當費心，如今再遇男子亂灑香灰，只好報警釐清動機。

民俗專家廖大乙表示，男子此舉是對神明不敬，亂撒香灰宛如觸犯天條，恐影響自身運勢並產生不良因果。不過，台南廟宇眾多，男子為何選擇此廟灑香灰，凡事都有前兆，可能土地公有事情要交代，建議廟方請示神明。

台南警方指出，接獲報案後，經調閱監視器循線調查，鎖定一名疑似酒醉的50多歲黃姓男子涉案，並通知到案說明，依毀損罪嫌函送偵辦。

