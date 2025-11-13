小孩不是親生的？日前有台中民眾拍到，一名媽媽載著兩名孩童騎乘機車行駛在國光路上，然而，兩名孩童不僅沒戴安全帽，該名媽媽還邊騎車邊滑手機，誇張畫面也讓網友痛批「載兩個小孩都沒戴安全帽還滑手機，當你家小孩很可憐」、「不要命沒關係，別人跟小孩是無辜的」。

從曝光影像可見，拍攝地點位於台中市南區國光路上，當時一名媽媽騎車行經該路段時，邊騎車邊滑手機，且後座的孩子未戴安全帽。然而，當駕駛超車這名女騎士後，發現前方腳踏板上竟還站著一名孩童，同樣未戴安全帽，對此讓原PO直呼「根本危險駕駛！」。

畫面在網上曝光後，網友紛紛留言表示「這真的太扯！騎車滑手機就算了，前後還各一個沒戴安全帽的安全氣囊？」、「載小孩還這樣？誇張耶」、「載兩個小孩都沒戴安全帽還滑手機，當你家小孩很可憐」、「不要命沒關係，別人跟小孩是無辜的」、「沒能力就不要生孩子」、「小孩不是親生的？想賺保險費？」、「檢舉吧！檢舉是保護她和她的小孩，救人一命會有福報」。