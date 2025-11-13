烏克蘭總理斯維里登科(Yulia Svyrydenko)稱，已收到歐盟撥出的59億歐元(約2131億新台幣)財政援助，這是烏克蘭維持金融穩定的重要資金。

這位女總理表示，這其中包括歐洲復興署貸款機制，總額 180 億歐元計畫的最後一筆41億歐元款項，該計畫的資金來自於凍結的俄羅斯資產造成的利息。

另外的18億歐元則來自烏克蘭援助基金的撥款，同樣也是來自歐盟的援助。

斯維里登科說：「這是俄羅斯為其罪行付出代價的一個例子。同時也顯示歐洲的團結和決支持我們渡過難關的決心。這證實了烏克蘭的改革努力，獲得歐盟的認可，我們烏克蘭與歐盟之間，逐步成為高度信任的戰略夥伴關係，以及歐洲一體化的道路上。」

斯維里登科特別感謝歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen，前德國國防部長)，以及歐盟委員東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis，前拉脫維亞總理)、瑪科斯(Marta Kos，斯洛維尼亞外交官)，感謝他們對烏克蘭的指導與堅定支持。

她說這筆資金用來維持金融穩定。「這有助於我們在戰爭情況下，這可是二戰以來歐洲最大的戰爭，維持宏觀金融穩定。並且挽救生命、重建基礎設施和增強經濟實力。這也意味著，我們可以將更多國內資源用於最重要的事情：國防。」

她補充說：「歐洲與烏克蘭站在一起，侵略者必將付出代價，正義終將得到伸張。」

歐盟委員會主席馮德萊恩證實撥款，她也強調歐盟必須繼續支持烏克蘭，「以增加俄羅斯的戰爭成本，因為戰爭對俄羅斯經濟帶來的創傷，已經越來越明顯。」

她說：「我們都希望這場戰爭結束。但如何結束，如何持久的和平，則端看戰後出現強大而獨立的烏克蘭。今天，普丁仍然認為，他可以比我們堅持得更久。他仍然認為，隨著時間的推移，俄羅斯可以在戰場上實現其目標。這顯然是誤判。」

她回顧說，俄羅斯最近同時加強了對烏克蘭所有能源基礎設施的攻擊。顯然他在戰場難以進展，現在又試圖利用冬季作為武器，想要恐嚇烏克蘭人民。

「他必須再次失敗。歐洲將繼續支持烏克蘭的抵抗運動。」

她也表示，歐盟已經快速的修復俄羅斯空襲造成的電力系統破壞，透過從歐盟出口超過2吉瓦(2000百萬瓦、20億瓦)的電力，來穩定烏克蘭的電網系統，並透過新的反無人機設備保護關鍵基礎設施。

馮德萊恩總結：「這個冬天非常關鍵，很可能決定戰爭的未來走向，我們必須通過這場挑戰。」

10 月 1 日，歐盟委員會向烏克蘭提供了價值 40 億歐元(1444.5億新台幣)的第九筆緊急宏觀金融援助 (MFA) 貸款，重申了歐盟對烏克蘭的支持。 歐盟正在討論下一筆的資金如何而來，主要的看法是抵押俄羅斯在歐洲資產。