2026年為丙午馬年，「丙火」與「午火」相疊，象徵能量旺盛、思維清晰、專注力高漲，對學習與考試尤為有利。《搜狐網》點名處女、摩羯、金牛、天蠍4星座在這一年考運驚人，不僅學習效率倍增，更能在關鍵時刻發揮超常實力，有望一戰成名、榜上有名。

第4名：天蠍座

天蠍座2026年考試運勢亮眼，憑著敏銳洞察力與強大專注力，能迅速掌握重點。這一年直覺特別準，臨場反應出色，讀書效率提升，對於升學、考證或專業進修都能一舉突破，是以冷靜與實力致勝的代表。

第3名：金牛座

金牛座在2026年穩健前行，學習態度踏實、專注度高。雖不急不躁，但越到關鍵時刻越能展現實力，在星象助力下，記憶力與耐力倍增，適合長期準備型考試，有望穩穩拿下高分，實現默默耕耘後的豐收。

第2名：摩羯座

摩羯座在2026年如魚得水，學業與考運雙雙提升，本身具備堅毅耐壓的特質，讓他們在高強度複習中依舊保持冷靜，善於制定計畫、掌握節奏。這一年貴人運旺，若能配合適當休息與心態調整，成功上榜指日可待。

第1名：處女座

處女座榮登2026年考運冠軍，他們的細心、嚴謹與自我要求在火能量加持下更上一層樓。做題精準、計畫周密，懂得舉一反三，臨場發揮極佳。無論是升學考試、國考或專業證照，皆有機會「一擊即中」，穩坐狀元之位。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。