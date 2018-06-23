不讓梅西碰球 克國堵贏了

2018年06月23日 04:11 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

克羅埃西亞22日以3比0大勝阿根廷，以2連勝戰績提前搶下16強門票，勝負關鍵之一當然是成功封鎖阿根廷隊長梅西。

克國隊長莫德里奇賽後得意的說，切斷阿根廷對梅西的供輸，不讓他拿球就無法發揮，全場僅有1次射門，完全按照賽前制定的計畫來執行。

「阿根廷踢得這麼爛，是因為我們表現太好了。」莫德里奇賽後表示，「梅西是對手最危險的人物，我們成功阻斷阿根廷的供輸，不讓梅西拿到球。梅西就算再厲害，但足球不是一個人踢的。」

數字會說話，梅西首戰冰島有11次射門，對克只剩1次。而在球場最後3分之1的攻擊區域內，梅西全場僅10次得球，只有對冰島45次的22％。最忌諱的就是讓梅西在禁區內拿球，則從9次降為2次。

「梅西是個不可思議的球員，但他不能什麼都自己來，在足球比賽你需要幫助，強如梅西也是一樣。」莫德里奇說。在克國的封鎖下，梅西在世足賽的跨屆進球荒，已經達到了647分鐘。

足球比賽不是控球在腳下才叫踢球，克羅埃西亞此役成功之處，就是在沒有球權的情況下，他們的防守站位非常嚴謹，讓阿根廷找不到空隙傳球。除了守住梅西，他們也成功壓迫了另一位老將馬斯切拉諾，「我們從比賽一開始就讓他在中場無法傳球，接著比賽就照著我們要的節奏來走了。」

(中國時報)