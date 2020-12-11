阿根廷總統艾柏托今天表示，為避免民眾恐慌，他將率先成為阿根廷接種俄羅斯疫苗「史普尼克 V」（Sputnik V）的第一人。

法新社報導，艾柏托（Alberto Fernandez）為了大規模施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，努力安撫民眾，特別是俄羅斯的疫苗。

艾柏托在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）記者會中宣布，已向俄羅斯採購足夠1000萬人施打的疫苗劑量，他表示：「我將第一個接種，因此民眾無須害怕。」

艾柏特表示，阿根廷和俄羅斯主權財富基金簽署協議，12月可望有30萬民眾接種，明年1月至2月可達1000 萬人。

路透社報導，俄羅斯當局已經同意這項協議，提供阿根廷1000萬劑的「史普尼克 V」疫苗，阿根廷民眾這個月就可開始接受施打。

雖然近幾個月來，阿根廷單日染疫人數已明顯下降，但已累計近150萬人確診，4萬222人病亡。

(中央社)