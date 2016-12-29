桂林「愚自樂園」 將打造多元藝術創作平台

桂林愚自樂園收藏多件大型戶外雕塑作品。(記者黃阡阡攝)

創立於1997年的桂林愚自樂園。(記者黃阡阡攝)

桂林愚自樂園董事長曹光澯。(記者黃阡阡攝)

桂林山水甲天下！大陸觀光大城廣西桂林長期以來受到台灣人的喜愛，但鮮少人知的是，桂林隱身一座由台灣人獨資創辦的「愚自樂園」，除了近年來與法國地中海俱樂部合作轉型為度假村外，並曾舉辦多屆國際級的雕塑、繪畫創作營，孕育出無數海內外知名藝術家，且未來更可望擴大規模、打造出多元領域的藝術創作平台。

創建於1997年的桂林愚自樂園，不僅是大陸第一座現代雕塑藝術公園，也是由台灣金寶山集團總裁曹日章獨資興建。20年來曾舉辦11屆「國際雕塑創作營」與8屆「國際繪畫創作營」，園區內有包括有大陸知名雕塑家展望、隋建國，台灣雕塑家朱銘在內等，來自50多個國家、多達200餘件的大型戶外雕塑作品，並收藏多件當代繪畫藝術精品。

「世界上每個人都有夢，但絕大部分的人把夢放在心裡，我的父親跟別人不一樣的地方就是把他的夢給做出來。」愚自樂園董事長曹光澯表示，由於家族企業從事生命禮儀的緣故，所以相較他人更常去思考生命意義與人生的目的，甚至是去探索世上能夠永恆的事物究竟何在。

而這個問題直到一位藝術家朋友在因緣際會下，與曹日章分享道：「這世上應該只有文化與藝術才能永恆。」不禁讓曹日章深感認同，便積極投入打造一座能夠孕育藝術家的平台──桂林愚自樂園。

不過，早在20年前一位台灣企業家，毅然決然選擇赴陸發展文化事業仍佔少數。曹光澯對此坦言，以過去在台灣的經驗來看，光要在金寶山申請擴充案就可說是曠日廢時，足足等了18年政府才核發執照，而當時大陸開放對台資企業的政策，無論是土地、人工與法規都極為友善，加上桂林好山好水等多重原因，其父親曹日章便決定赴陸圓夢。

1997年至今，即將邁入第20個年頭的愚自樂園，已孕育無數海內外國際知名藝術家。曹光澯進一步透露，愚自樂園仍持續在擴大藝術平台的規模，未來將邀請全世界的創意工作者，將不限於雕塑藝術，而是舉凡音樂、電影、文學、廣告、建築等創作者，都歡迎前往愚自樂園激發潛能。

「創作者最懼怕的就是，早上醒來突然發現腦袋卡住了！」過去曾從事廣告業的曹光澯說，面臨毫無靈感的窘境時，最好的辦法就是換個環境，而愚自樂園就是要提供全球創意工作者一處，無論是充電或是創作的藝術孕育平台。

除了藝術家外，愚自樂園近年來也與法國地中海俱樂部（club med）合作，將愚自樂園在原有的獨特山水藝術元素裡，加入國際級旅遊渡假設施，轉型為愚自樂園地中海俱樂部渡假村，歡迎全球非藝術工作者的民眾前往度假，享受桂林壯闊的山水美景。

(旺報)