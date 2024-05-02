從守護一條溪到打造世界級的碳中和園區，東海大學想做的不僅僅是完成一份大學應有的責任，更是致力成為幫助這個世界前進的最佳夥伴，在最新出爐的2024「天下USR大學公民」調查中，東海大學無論在大學治理、教育承諾都奪下高分，更在永續「互評」獲得滿分，躍居私立大學USR龍頭。校長張國恩感性的說：「東海所做的不單單是滿足USR的評分標準，而是用心的深耕USR，盡己所能的用心走每一步，持續幫助地球與社會更加美好。」

多年來，東海早已自詡爲世界的重要夥伴，在永續的道路上默默前進，不僅是一所培育學生成長的大學，更承擔東大溪的整治與周遭環境治理，關心校內弱勢學生、社區長照老人、與政府攜手打造智慧城市，今年更創立永續處，推動綠色森林4.0復育的樹銀行計畫，致力於可潔淨能源的研究與發展，更壯志凌雲的宣示打造全球上萬大學中數一數二的碳中和示範園區，朝一年減碳2000頓的目標前進。有目共睹的東海大學，在最新出爐的2024年「天下USR大學公民」調查結果中躍居私立大學第一。《天下雜誌》的調查含括大學治理、教育承諾、社會參與、教學承諾等構面的40大指標，以及大學永續績效之「互評」分數。

東海大學校長張國恩表示，桀驁的成績反映出東海大學長期耕耘的努力，這些年東海大學將教學與學習場域連結實際的社會問題，透過複雜性高的社會問題將教育落實，不僅養成學生的同理心、與解決問題的能力，也透過逐步整合資源，透過校園的研究成果，為社會提出解方。最近連日本學者也針對東海與社區推動的養生村前來取經，了解台灣的高齡議題，跨域整合資源，以及東海攜手社區里民共同討論與實踐的做法，足以說明東海延伸社會與貢獻的力量。

張國恩進一步說明，東海在社會責任中的核心原則是「解決問題」，透過提高社會實踐，滿足社會需要，並創造價值，像是校園旁的東大溪便是其一案例，過去匯集夜市攤販、民生污水，被稱為「臭油河」的東大溪，因整治後成效顯著，台中市政府更攜手東海，將東海作為其他大學的標竿，與其他大學共同守護城市的溪流。目前東海更致力推動2050淨零排放目標，四月更在張嘉修副校長與永續處陳鶴文處長的努力下，在東海近5公頃土地上打造智慧碳中和園區，園區未來將分區完成擴大規模，在這個基地上將透過獨特的微藻技術固碳一年吸附近2,000噸的二氧化碳，扮演守護世界的最佳角色。