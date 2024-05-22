聖約翰科技大學學務處體育健康諮輔組資源教室每年均會舉辦『薪火傳承～期末心窩生與師長有約』活動，在唐彥博校長、申玉微學務長、余易旂組長及樂齡系李旻陽主任等多位師長陪同下，讓特教生有機會與師長們面對面的慶生聚會，並藉由主管們向特教生說明「學生意見調查表」後續的追蹤服務，增進特教生對校內各項措施的認識以及學習主動與提問，展現師生共融的校園氛圍。

「跟校長說到話，是很棒的經驗！」剛獲得第一屆大專校院地板滾球邀請賽季軍的劉思杰與張詠智、張哲祥在本次聚會中，有機會跟校長一起聚會、面對面聊天，並得到校長的祝賀與肯定，他覺得非常開心，也感謝資源教室老師安排這樣有意義的活動。

「我們『傳承』的不僅是教育，也是生命教育的開端！」學務處體育健康諮輔組柯佳緣輔導員認為創造友善氛圍，學習上台唱歌，有助增進自信心，因此資源教室從故事分享引導師生歡唱，鼓勵特教生口語練習、高唱一曲，學習站上舞台並展現自我。如同歌手詹雅雯一曲<今年一定會好過>中的一段歌詞，「人生在世腳踏實地，只要咱認真仔做，擔蔥賣菜嘛是無關係」。高同學激動的表示，「我很喜歡唱歌，這是我會堅持做下去的！」

「創造幸福感，就能增加『心』能量！」柯佳緣輔導員以臺北護理健康大學李玉嬋教授所研發的心理健康mBMI（mental BMI）為例，其所提出的養心密技Mindfulness就是「建立快樂清單」。因此資源教室透過聚會活動引導學生建立「幸福歌單」，幫助特教生畢業後仍有創造幸福的能力！

柯佳緣輔導員說，來自伍思凱的一首歌曲<分享>，歌詞中提到「與你分享的快樂，勝過獨自擁有，至今我仍深深感動」，就知道校園畢業季又要開跑了！而聖約翰科大的特教生們也即將在今年6月畢業踏出校園，展翅高飛，為自己的未來寫下人生新的篇章！

賴怡安輔導員表示，今年無法參與學生的畢業而感到惋惜，特別錄製「神秘3分鐘」回顧影片給予特教生們，學生們回饋表示影片很感動、不捨這4年來的回憶等情緒感受，讓每一位特教生看見自己的成長軌跡，讓感動在回憶中迴盪！