隨著全球氣候變遷影響，永續發展也成為重要的社會課題。教育部青年發展署推動學習性青聚點計畫，113年成立25組學習性青聚點，攜手長期關注臺灣永續發展議題的青聚點團隊，透過課程和實作引導青年將專長和創意結合，在振興地方產業發展的同時，也能保護珍貴的環境資源。

「澎湖農嶼海青年創生協會」帶領青年踏上臺灣第二座海洋國家公園—東嶼坪，認識菜宅與梯田，以及由珊瑚礁及玄武岩所構成的「澎湖厝」。通過島嶼知識分享、聚落走讀、分組探討及親海活動體驗，讓青年們深入認識東嶼坪的人文歷史與景觀特色，並與社區居民共同探討守護島嶼資源的永續旅遊方案。

澎湖縣農嶼海青年創生協會帶領學員觀察東嶼坪珊瑚礁。(照片/教育部提供)

屏東「紅氣球書屋」透過文史解說、海洋生態導覽等活動，引領青年探索恆春半島的海洋資源與未來發展，從中學習海洋教育、永續環境和社會企業議題，並共同思索規劃出既能友善親近海洋，又能創造經濟效益的觀光模式。

新竹「森林循環碳經濟創生有限公司」專注於木材再利用，將剩餘廢材變成精美的家具或黑金生物炭，實現資源再生最大化利用。他們將教學現場設在山林和木造場中，透過攀樹體驗、製作生物炭生態瓶等活動，引導青年學習林業的永續發展、資源保護。

森林循環碳經濟創生有限公司帶領學員製作木作家飾。(照片/教育部提供)

無論是探索海洋資源、推動永續旅遊，還是剩餘木材再造，這些課程皆在深化青年對家鄉和環境的認識與認同，並培養他們對環境保護和可持續發展的行動力。歡迎對學習性青聚點在地課程有興趣的青年至青年社區參與行動網站（https://changemaker.yda.gov.tw/Lesson）報名，結合專業技能和在地資源，激盪對環境保護與社區發展的多元想像！