野生動物大都對人類有戒心，不太會輕易接近，但有時候也會發生意想不到的狀況！國外一名男子日前聽到家裡露臺傳來怪聲，去查看竟發現飛出1隻「巨雕」，還在花盆裡孵出3隻巨無霸寶寶，讓他有驚又喜。

一名叫做巴特的男子發現巨雕一家在他家陽台築巢。(影片來源/YouTube/Vroege Vogels/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，比利時一名叫做巴特（Jos Baart）的63歲男子，住在一棟公寓的3樓，日前突然聽到家裡露臺傳出奇怪噪音，原本以為又是鴿子來搗亂，結果某天回家卻驚見一隻巨大歐洲雕鴞（Eurasian Eagle Owl）飛出，仔細觀察外面的花盆，發現還有3隻毛絨絨的雕鴞寶寶好奇地盯著他看。

巴特事後透露，雕鴞寶寶適應之後已經習慣他的存在，不再害怕，而且露臺的窗戶正好面對裡家裡客廳的電視，讓雕鴞寶寶徹底成為「電視兒童」，只要他打開就可以連續看好幾個小時，雕鴞媽媽則在後方緊緊盯著牠們，彷彿十分不滿意牠們新養成的壞習慣。巴特開心表示「因為疫情的關係我經常待在家裡，真的很開心能有牠們陪伴，希望牠們一家明年還會回來，我會永遠歡迎，只要不是鴿子就行了！」

據了解，歐洲雕鴞是世上最大的貓頭鷹之一，翅膀張開時可長達1.8公尺，體重最大達3公斤，雛鳥孵化4個月後就可完全成熟，因為沒有天敵，在野外壽命可長達20年，若被圈養則有長達60年的壽命。