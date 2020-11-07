許多開車族應該都有被人超車的經驗。最近，日本一名網友開車前往北海道的歷史遺產「簡易軌道」旅行，途中卻突然有一個白色影子從旁邊「超車」，仔細一看竟是國寶級的珍獸－「丹頂鶴」，讓他瞬間驚呆了，照片和影片曝光後也引起網友們熱議。

這名網友「@komoko115」是一名鐵道迷，本月初他便開車前往位於北海道的歷史遺產「簡易鐵軌」，準備來一場「鐵道之旅」，然而在開車途中，卻發生了一件小插曲，一個白色影子突然從車的右後方竄出，接著便直接「超車」到推主前方，仔細一看就可以發現這個神秘白影的真實身分就是「丹頂鶴」！

從推主分享的影片中可以看到，這隻丹頂鶴似乎是嫌棄推主車開得太慢了，一邊拍打著自己的翅膀，一邊快速地賣著細長長的腿奔跑著，從右方「超車」到前面，靠近路邊綠色草地後，牠的速度也慢了下來，隨後便華麗地展翅飛走了。

推主透露，這段影片是在鶴居村旁的標茶町沼幌所拍攝，雖然這趟旅行名為「鐵道之旅」，但因為遇見了難得一見的珍獸卻讓這段遭遇成為這趟旅行最令他印象深刻的事情，而網友們看到影片後也都感到非常驚奇，紛紛留言：「還以為是合成照片，這真的會大吃一驚！」、「野生的丹頂鶴！太了不起了，牠很少會出現在居民區的！」、「鶴：沒有人可以跑在我前面！」。