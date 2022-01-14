古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭，將士們在戰場上南征北討，受傷更是家常便飯，然而受限於醫療條件落後，因為傷重或是感染而丟掉性命的也大有人在。不過古代有一神奇療法，竟然只要將瀕死之人放進牛肚中，就能奇蹟救回，甚至記錄在明朝大醫學家李時珍的著作《本草綱目》之中，讓不少人嘖嘖稱奇！

根據《搜狐網》報導，《元史》記載，一代天驕成吉思汗底下有一位名叫郭寶玉的大將，隨著他征伐契丹，戰場上出奇制勝、以一敵百，是金庸《射鵰英雄傳》中，主角郭靖的原型。不過戰場上刀劍無眼，郭寶玉再厲害也難免會受傷，當時他被敵人不幸射中了胸口，且傷勢嚴重、血流不止，就連軍醫也搖頭。

沒想到這時候成吉思汗隨即命人宰殺一頭牛，並將牛肚掏空，接著把奄奄一息的郭寶玉放進牛肚之中，神奇的是，不久後郭寶玉便醒來了，甚至繼續作戰，一連拿下多座城池，原文寫道「寶玉胸中流矢，帝命剖牛腹置其中，少頃，乃蘇。尋復戰，收別失八里、別失蘭等城」。

這種獨特的治療方法叫做「腹罨療法」，出自蒙古族醫學，是以長期與疾病鬥爭中累積起來的傳統醫療實踐經驗為基礎，吸取了藏醫、漢醫與古印度醫學理論的精華，而逐漸形成的療法。明代著名醫學家李時珍在《本草綱目》中也有所記載，「牛血，傷重者，破牛腹納入，食久即蘇也」，但並未說明原理。

外界認為，「腹罨療法」的關鍵在於牛血可以讓傷口凝血，從而得到快速止血的效果；也有人認為，牛血益氣補血，而且牛肚中較溫熱，可以讓失血過多的人保持住體溫不致休克，同時又能達到促進氣血運行、鎮痛消腫的作用。