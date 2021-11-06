成吉思汗一生戎馬天下，率領蒙古鐵騎東征西討，殺伐無數，建立了版圖廣闊的蒙古帝國，是世界史上傑出的政治家、軍事家。據統計，他一生中正式迎娶的妻子就有44位，其他妃嬪也有數百人，但多數都是從敵人手中搶來的，難道他都不擔心被暗殺嗎？背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，古代女子社會地位低下，經常淪為戰爭獲勝一方的戰利品，在蒙古帝國崛起之前，「搶妻」更被視為是一種潮流、習俗，搶的女人越多，代表你越是驍勇善戰。

然而除此之外，還有一個現實考量，那就是遊牧民族各個部落的規模數量都不多，長期下來，內部通婚導致的近親結合，多半帶有基因缺陷，這對於不停為了生存征戰的部落來說是巨大的打擊，而搶婚無疑是這件事情的最佳解決方案。

另外，被搶的女子既是妻子，也被視作是人質。雖然在成吉思汗的後宮中，這些外族妃嬪都受到很好的照顧，但她們的一舉一動也代表著自己的部族，這些妃子擔心一旦反抗報復，就會給自己的部落帶來毀滅，因此被搶後也都會接受這個現實。

正因為反抗成本增加，成吉思汗才會對這些外族妃子非常放心，不過卻也給自己帶來最致命的一擊。《蒙古源流》一書中就曾記載，性格剛烈的西夏王妃趁著成吉思汗要霸佔她的時候，暗殺成吉思汗並且自盡，成吉思汗也因重傷在身，不久便去世，但蒙古人民大怒，對西夏民族大肆掠殺，致使党項族人幾乎滅絕。