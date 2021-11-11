大自然雖然是個弱肉強食的殘酷世界，但有些獵物為了生存，也會冒著性命進行反擊，有時還真的可以幸運保住一命。大陸北京一處懸崖上，一隻金鵰趁著蒼鷺父母外出覓食，闖入牠們的巢穴捕捉幼鳥，一隻小蒼鷺奮起反抗，用嘴狂啄金鵰的身體，最後牠僥倖逃過一劫，但身旁的2隻手足卻慘遭抓走。

根據《央視新聞》報導，北京龍雲山風景區的一處懸崖上，有幾個蒼鷺家庭在樹上築巢，細心地呵護剛出生不久的孩子們，隨著幼鳥不斷長大，食量也跟著增加，蒼鷺父母不得不離開鳥巢、外出覓食，導致孩子們有一段時間都得暴露在孤立無援的危機中。

日前一隻金鵰就趁著蒼鷺父母「不在家」，飛落在一窩幼鳥的鳥巢旁，面對如此強勢的敵人，彼此的實力懸殊過大，蒼鷺幼鳥幾乎不可能生存，然而當金鵰發起攻擊時，一隻幼鳥居然奮起反抗，用鳥喙不斷猛啄對方的身體，金鵰見狀立刻抬起腳爪將牠壓制，但幼鳥沒有放棄，努力擺脫牠的腳爪持續進攻。

意料之外的情況讓金鵰有些困惑和驚嚇，不敢在原地待太久，於是用利爪將另外2隻幼鳥抓走，最終率先發起反抗的小蒼鷺竟逃過一劫。這整個過程都被一旁的監測鏡頭記錄下來，監測員孫國華表示，因為這隻蒼鷺幼鳥很堅強地生存了下來，所以被取名為「小強」。

孫國華也透露，蒼鷺幼鳥在成長過程中還得面臨眾多危險，除了金鵰以外，到了晚上果子狸也會闖入鳥巢，開始一窩一窩地搜尋，若是找到蒼鷺的蛋或是蒼鷺幼鳥，就會當場把牠們吃掉，而蒼鷺從產卵到幼雛長大的存活率可能不到20%，像是今年春季該地區有5、60隻蒼鷺誕生，然而真正能飛出巢的卻不到10隻。