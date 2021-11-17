今天籃網和勇士進行東西區雙強對決，最後勇士以117：99狂勝籃網，展現它們本季強大實力，而籃網超級得分手杜蘭特(Kevin Durant)此戰手感不佳，「只」拿下19分，開季至今連續14場超過20分隊史紀錄也宣告中斷，沒能在老東家前展現強大火力。

杜蘭特本季在沒有厄文(Kyrie Irving)、哈登(James Harden)狀況慢熱情況下扛起重任，幾乎場場以高水準命中率拿下高分，但今天沒能突破20分，跟同樣在競爭得分王位置的柯瑞(Stephen Curry)比較中落居下風，後者今天以超高命中率轟下37分。

這場杜蘭特受到嚴加看管，沒有發揮本季絕佳手感，整場比賽19投僅6中，外線6中2，罰球6中5，拿下19分5籃板3助攻，下半場更是僅僅拿下3分而已，場上正負值是糟糕的-24，為全場最低，看來勇士面對老同學早準備了很久。

而隊友哈登雖拿下24分4籃板4助攻，但命中率也不佳，場上正負值-22，反倒勇士得分點較多，除了柯瑞，威金斯(Andrew Wiggins)以破6成命中率砍下19分，普爾(Jordan Poole)拿下17分，卓雷蒙格林(Draymond Green)有11分6籃板8助攻1抄截。

這場比賽到下半場早早奠定局勢，無緣勝利後杜蘭特也提早下場休息，沒能將連續20分紀錄繼續推進，不過本季目前為止他還是很強勢，場均能攻下28.9分8.1籃板5助攻，投籃命中率56.7%、外線41.7%、罰球84.0%，場場都受到高強度防守狀況下已非常不容易。