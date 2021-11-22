勇士「浪花弟」克雷湯普生終於有真正確定的傷癒復出時間了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日爆料，由於過去1周在球隊5對5訓練表現出色，浪花弟已經獲准參加勇士全部訓練，有望最快在今年耶誕節前1周傷癒復出。

根據查拉尼亞收到線報，在球季進行期間，各隊的訓練通常不會太過繁重，尤其是老將幾乎都會選擇休息或觀看影片，所以克雷湯普生接下來的訓練不會很激烈，不過當他獲准參加勇士全部訓練，幾乎代表他的復原情況獲得很大的進展。

回顧2019年總冠軍賽G6，克雷湯普生當時左膝前十字韌帶撕裂，好不容易休息快1年時間準備復出，卻在去年休兵期間自主訓練期間，不小心造成右腳跟阿基里斯腱撕裂，也讓他確定連兩個球季宣告缺席，如今終於有望重新回到球場打球。

克雷湯普生在2019年跟勇士完成5年1.9億美元續約，預計將在2024年夏天到期，本季他的薪資為3798萬美元，儘管距離他傷癒復出時間越來越近，勇士本季目前仍拿14勝2敗，位居聯盟與西區首位佳績，等到他滿血復活，勇士將變更強。