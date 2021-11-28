Off hand attack to the cup! pic.twitter.com/xKfiLvrkqc — Phoenix Suns (@Suns) November 28, 2021

就算明星前鋒杜蘭特狂轟39分，身為東區龍頭的籃網，更擁有主場優勢，可惜他們碰上的是當前聯盟最火熱球隊太陽！靠著戴文布克攻下30分，保羅也拿22分、8籃板及5助攻，太陽113比107轟垮地主籃網，除了拿下16連勝，也終止籃網4連勝。

太陽從比賽一開始就很強勢，靠著戴文布克首節獨拿16分，轉眼取得20分大幅領先，儘管籃網回應15比0追上，可是太陽第3節換成保羅發威，重新擴大領先到20分上下，只是籃網持續讓杜蘭特與哈登留在場上，就是沒打算輕易認輸。

打到最後兩分鐘，籃網把比數追成101比108的緊張局面，幸好克勞德最後56秒空中把球補進，雖然杜蘭特馬上追回兩分，可是保羅兩罰中1，哈登切入放進兩分，戴文布克接著兩罰俱中，杜蘭特馬上補進兩分，接下來籃網卻放棄犯規了。

保羅也在這場比賽達成生涯里程碑，成為NBA史上首位可以拿到20000分、10000助攻與5000籃板的球員，用太陽16連勝來慶祝也算不錯，布里吉斯也幫太陽貢獻13分、6籃板及7抄截，太陽距離追平隊史最長連勝紀錄只差1場。

籃網除了杜蘭特火力全開，艾卓吉與班布利各有18分，哈登雖有12分、14助攻與13籃板，全場投15中4，含三分球投6中0，更發生7失誤，只能說輸球頭號罪人就是他，不過籃網仍以14勝6敗穩居東區龍頭位置。