沒想到籃網主場面對灰狼，竟然也要贏得如此辛苦！籃網4日跟灰狼打到讀秒階段，才靠杜蘭特最後11.1秒投進穩住勝局的中距離，驚險以110比105氣走灰狼，目前仍以16勝6敗穩居東區龍頭地位，也可暫時拋開厄文繼續缺陣的隱憂。

儘管面對少了唐斯(背傷)坐鎮的灰狼，籃網一路跟灰狼戰到難分難捨，打到讀秒階段，籃網也僅領先兩分，幸好哈登先在最後40.7秒兩罰中1，接著杜蘭特最後11.1秒穩穩投進16呎中距離，擴大籃網領先差距到5分，終於把主場勝利留下。

杜蘭特最後拿下全場最高30分，外加10籃板、6助攻，表現依舊全面，米爾斯攻下全隊次高的23分，哈登也有20分、9助攻、7籃板及2抄截，艾卓吉13分，詹姆斯強生11分，籃網全場罰球多達41次，比起對手灰狼多出17次之多。

灰狼中鋒唐斯前役重摔倒地，目前背傷情況仍不明朗，也讓灰狼只能暫時沒有他的坐鎮，今天以羅素貢獻21分、11助攻表現最佳，愛德華茲與雷德各有19分，比斯利替補拿下18分，起碼在少了唐斯的逆境下，灰狼仍把籃網逼到最後一刻才吞敗。