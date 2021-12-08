哈登逐漸熟悉聯盟新規則，今天面對西區強權獨行俠繳出準大三元成績單。(美聯社)

季初面對聯盟新規則，「大鬍子」哈登打得很掙扎，隨著熟悉後哈登漸入佳境，今天在客場迎戰西區強權獨行俠，繳出23分、12助攻、9籃板的準大三元成績單，杜蘭特在決勝節獨砍11分，率領籃網單節打出27比13反擊攻勢，最終以102比99逆轉勝，17勝7敗繼續保有東區龍頭地位。

少了厄文的籃網，戰力出現缺口，總教練納許只能無止盡的操練杜蘭特與哈登，讓這兩位大將無法獲得足夠休息時間，此役，杜蘭特苦撐41分鐘，哈登硬扛42分鐘，專家們認為對於籃網的未來充滿不確定性，一旦兩人受了傷，籃網將陷入萬劫不復的困境。

然而現階段傳出厄文有可能接種植物性疫苗，倘若厄文順利接種疫苗後禁令解除，籃網將再次成為奪冠熱門，一切都取決於厄文的意念，否則籃網只能走向交易之路。

打完前三節獨行俠領先11分，決勝節獨行俠諸將找不到籃框，反觀籃網卻像是頭睡醒猛獅，短短幾分鐘內就逆轉超前，隨後雙方你來我往，米爾斯三分線外破網98比97要回領先，杜蘭特與哈登接連命中鎖定勝局。

除了哈登外，決勝節攻下11分、全場24分、7籃板、3助攻的杜蘭特貢獻卓著，艾卓吉挹注15分，米爾斯10分。

獨行俠三分球打鐵高達37次，46投僅9中，投籃命中率低至19.6%，即便只發生4次失誤，可惜最後1分多鐘無人能挺身而出，苦吞3連敗。