湖人球星詹姆斯（LeBron James）前役摘下30分、11籃板、10助攻，率隊打敗魔術，成為史上達成「30分大三元」的最年長球員（36歲又346天），刷新湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）創下的紀錄。這次「頭號詹黑」貝勒斯（Skip Bayless）對詹姆斯的表現給出8分，支持詹姆斯的NFL名人堂球星沙普（ Shannon Sharpe）更是直接打上滿分10分。

沙普在《UNDISPUTED》節目說：「我給他滿分10分。他前一場的表現精采，砍下30分，命中率5成，送出10個助攻支援隊友，搶下11籃板和貢獻防守。」沙普指出，詹姆斯本季只打了16場比賽，其中8場拿到30分，雖然還比不上杜蘭特(Kevin Durant)、阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)，但是他們打的比賽更多（杜蘭特和阿提托康波至少25場）。

另外詹姆斯第3節砍了14分，沙普說：「到了第3節他看狀況不對，必須要自己來了，然後他就把比賽從落後打到領先25分。」第3節湖人以36比10痛打魔術一波。

主持人貝勒斯解釋只能給8分的原因是魔術隊太爛了（5勝23敗），而且控衛薩格斯（Jalen Suggs）正在養傷，貝勒斯還幫魔術隊（Magic）改名為「悲劇隊（Tragic）」，他認為湖人沒有詹姆斯也能贏。碰上這種悲劇隊，滿分表現的上限就是8分。

詹姆斯的球迷在網路嘲笑貝勒斯的雙重標準，杜蘭特對更爛的活塞砍下51分就很棒，但是詹姆斯打贏爛隊魔術卻要被扣分。薩格斯只是場均12.3分、投籃命中率34%的菜鳥，貝勒斯卻把薩格斯缺陣講得很嚴重。