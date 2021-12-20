北京清華大學社會學系教授孫立平表示，現在全世界的目光都是聚焦在中美兩國的對峙與衝突上，但他呼籲應該思考一些區域性的聯盟是否可能因此形成，從而世界進入一個戰國時代，以及大國對於這些地區性強國及區域性聯盟的爭奪，將會是未來國際政治的重要內容。

孫立平指出，11月12日，土耳其、哈薩克、土庫曼、烏茲別克、吉爾吉斯、亞塞拜然等六國領導人，在伊斯坦堡宣佈「突厥語國家委員會」改名為「突厥國家組織」。這意味著，一直在世界政治格局中被邊緣化的中亞地區，將以一個統一的形象出現在歷史舞台上。

他認為，中亞，位於亞洲大陸的深處。在一個海權的時代，中亞似乎日益失去其重要性，成為一個邊緣性的存在。但土耳其和中亞五國的這個舉動，卻有著遠超出地區含義的耐人尋味之處。

他表示，就現實世界中的分量來說，中亞五國似乎無足輕重，但其與世界上幾個重要的國家卻有著微妙而重要的關係。尤其與土耳其、俄羅斯、伊朗這幾個地區大國有著複雜的歷史糾葛。

比如，在土耳其眼裡，中亞人種是突厥人後裔，與他們有淵源，自然想做突厥語系國家的「老大」；與俄羅斯的關係就更是直接。在蘇聯時期，中亞五國就是蘇聯的加盟共和國；中亞與伊朗的關係更是源遠流長。有人認為，中亞的阿姆河與錫爾河流域本是雅利安人的故鄉。

孫立平還引用《後疫情時代：大重構》書中觀點稱，中美兩國都會在這場新冠疫情危機中受到極大削弱。「無論是中國創造的世界格局，還是美國重新領導的世界秩序，都難以從廢墟中重新崛起。實際上，中美兩國的內外實力均將受到削弱。」

孫立平呼籲，在討論中美衝突的同時，要去思考，逆全球化的過程，加上疫情的衝擊，世界會進入一個多極化、多中心的時代？其次，在世界越來越缺少確定性和安全性的環境下，邊緣性國家的抱團自保將會是一種現實的選擇。

未來全球地緣政治的大勢，區域性主導權的爭奪會不會是一個重要的因素？未來世界有沒有可能進入一個新的戰國時代。大國對於這些地區性強國及區域性聯盟的爭奪，將會是未來國際政治的重要內容。