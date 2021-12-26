家樂福量販店台中市文心、青海、豐原、德安、西屯、太平、大墩、沙鹿共8間量販店，與天主教台中教區慢飛家族的8間心智障礙機構合作，為「慢飛天使」們募集耶誕禮物。（家樂福提供／馮惠宜台中傳真）

用愛與感恩歡度耶誕節慶，台中家樂福每年持續舉辦耶誕愛心圓夢計畫，今年聯合台中市文心、青海、豐原、德安、西屯、太平、大墩、沙鹿共8間量販店，與天主教台中教區慢飛家族的8間心智障礙機構合作，為「慢飛天使」們募集400份耶誕禮物；主要協助本次活動的立達啟能訓練中心感謝所有參與者，這份暖心舉動，讓慢飛天使們生命中多了美麗的回憶。

家樂福每年重要節日均舉辦公益活動，希望透過與周邊社區、慈善團體與公益組織的互動，牽起一個陪伴弱勢的良善循環，也深入認識在地、付出關懷，讓家樂福成為地方的一個重要生活中心。

每年耶誕節，都可以在賣場看到掛滿許願卡的聖誕樹，為弱勢兒童與家庭募集禮物圓夢。今年慢飛天使在許願卡上寫下自己的聖誕願望外，更寫下對捐贈者的感謝話語或圖畫。而重度障礙無法書寫的天使們，也在老師與社工協助下，許下自己的心願，期待著聖誕節和大家一起拆開暖心的禮物，度過溫馨的佳節。

「慢飛家族」遍布中彰投地區，許多慢飛天使處於單親、隔代教養、經濟弱勢、家庭支持功能薄弱的狀況，更有許多家庭所有成員皆領有身心障礙手冊，因此更需要大家一同協助弱勢慢飛天使家庭，走過艱難的路，讓慢飛天使們得以繼續飛翔。

台中家樂福8家分店此次關懷的慢飛家族成員包括：台中立達啟能訓練中心、台中慈愛智能發展中心、彰化慈愛教養院、鹿港聖母聖心啟智中心、員林聖家啟智中心、溪州聖智啟智中心、埔里復活啟智中心、竹山玫瑰啟能訓練中心。

主要協助本次活動的立達啟能訓練中心表示：「慢飛家族內的慢飛天使們很期待這次活動，當他們寫完許願卡後的盼望與拆禮物時的喜悅，在耶誕佳節中使他們願望成真，這樣大大的喜悅感能在他們心中迴盪許久許久。謝謝家樂福以及幫助圓夢的朋友們，因為您們的暖心舉動，讓慢飛天使們生命中多了美麗的回憶。」