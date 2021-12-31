World Gym世界健身俱樂部贊助120萬元幫助台中育嬰院及惠明盲校。（World Gym提供／王文吉台中傳真）

World Gym世界健身俱樂部在歲末年終之際，響應台中美國商會的慈善平台，透過兒童慈善晚會的義賣、無聲拍賣及現金捐款等方式，贊助120萬元幫助向上福利基金會附設台中育嬰院及私立惠明盲校，挹注復健師薪資以及特殊教育師資的薪資支付，穩定社福單位運作。

歲末跨年前，World Gym台灣區總裁柯約翰、台中美國商會會長何道明走訪台中育嬰院，並帶來愛心捐款投入復健資源，給予身障孩童完善的復健環境，並穩定復健師收入。至於私立惠明盲校則是優化授課空間及教學環境，幫助視覺障礙與多重障礙學生健全學習。

World Gym公關經理廖容瑩表示，會有這樣的公益投入，來自台中美國商會的穿針引線。World Gym依循「有能力幫助別人，是幸福的」理念，自2014年起贊助台中美國商會，連續8年認購餐會票券、提供運動會籍做為無聲拍賣及現金贊助等，至今總金額超過800萬元。

廖容瑩指出，歷年來受惠的社福單位，除了向上福利基金會附設台中育嬰院及私立惠明盲校，還有台中在地的弘毓基金會、陽光基金會、熱愛生命基金會，都是World Gym透過台中美國商會的慈善平台，長期公益贊助的對象。

廖容瑩強調，World Gym世界健身俱樂部堅持「世界有愛，串聯你我」的想法，攜手台中美國商會，藉由企業力量，讓愛更壯大；長期資源挹注，除了善款不間斷，幫助需要幫助的社福單位，也期望這樣的善舉，能拋磚引玉，提供更多資源，給需要幫助的弱勢團體。