台中市「安心旅宿」業者落實接待旅客防疫標準作業流程」。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市「安心旅宿」業者落實接待旅客防疫標準作業流程」。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市「安心旅宿」業者落實公共場域、房務等各項防疫工作。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

桃園機場爆發群聚疫情，台中市觀光旅遊局持續要求旅宿業者落實防疫措施，今年持續推動「安心旅宿」認證標章，日前已開放各旅宿業申請，去年核發300家，今年以核發320家為目標，市府也將不定期前往查察各家旅宿業者防疫情形，以確保遊客玩得開心、住得安心。

台中市目前有508家旅宿業，觀旅局為把關住宿安全及落實防疫，2020年起每一年度均請業者重新提送認證標章申請。業者依「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程」，做好公共場域、房務及餐飲等各項防疫工作，經市府到場審核通過者，即現場核發認證標章。

觀旅局指出，取得認證標章後請業者張貼於入口處，以利旅客輕鬆辨識，市府亦不定期到場查核是否落實防疫規範。去年度核發達300家，今年度以核發320家為目標，市府將持續輔導並鼓勵更多旅宿業者取得「安心旅宿」認證標章，以提供遊客安全、優質的住宿環境。

觀旅局強調，「安心旅宿」不是防疫旅館，也不是居家檢疫代替所，不接受居家檢疫及居家隔離者住宿，服務對象僅限於一般遊客。

觀旅局表示，目前國內疫情平穩，適逢農曆春節將至，近期將以自由行遊客為目標客群，推出「探索遊程行銷推廣活動」，並與安心旅宿合作推出住宿享優惠抽好禮等方案，建議遊客選擇有「安心旅宿」認證標章旅宿業住宿。

由於桃園機場爆發群聚疫情，觀旅局呼籲，防疫仍不能鬆懈，外出需全程佩戴口罩、勤洗手，並保持安全社交距離。台中市「安心旅宿」認證業者名單，可至「台中觀光旅遊網」查詢。