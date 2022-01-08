參山處於8、9兩日上午8點30分起，在梨山、谷關、八卦山、松柏嶺及獅頭山、南庄六個遊客中心發送觀光局月曆，遊客開心領取。（參山處提供／黃國峰台中傳真）

交通部觀光局推出超文青月曆，收錄如梨山耶穌堂的台灣美麗風景。（參山處提供／黃國峰台中傳真）

交通部觀光局推出超文青月曆，收錄如新竹北埔六塘的台灣美麗風景。（參山處提供／黃國峰台中傳真）

要搶要快！交通部觀光局推出的超文青月曆，在1月8、9日到參山國家風景區管理處的6處遊客中心，就可免費索取，8日一早參山6處遊客中心，不到1小時月曆就被索取一空，參山處指出，因為包含月曆與手札，只能二擇一，且兩天限量僅共500份！非常搶手。

參山處指出8、9日2日，每天上午8點半於梨山、谷關、八卦山、松柏嶺及獅頭山、南庄六個遊客中心開放索取，一早雖然寒冷，松柏嶺上仍有不少遊客排隊等領月曆，也有父母抱著襁褓中的幼兒，前來領2022月曆，冀望博得來年好彩頭。

參山處表示，觀光局今年設計的超文青月曆，每個月份都是一式2款，包括清新插畫和實景美照，有絕美的梨山耶穌堂、熱氣氤氳的谷關溫泉和絢爛的澎湖花火節等，印刷精緻、亮彩鮮明，即使宅在家也如置身其中，享受旅遊樂趣。

參山處也提醒遊客，除可於8、9兩日上午8點30分起，在梨山、谷關、八卦山、松柏嶺及獅頭山、南庄六個遊客中心，排隊領取月曆外，由於總數只有500份，也就是月曆及手扎各200多份不等，還得分2天平均發送給6個遊客中心，數量真的不多，因此民眾也可到趣遊參山粉絲專頁相關貼文留言分享，也有機會獲得神秘小禮物。