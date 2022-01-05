武陵農場櫻花季將登場，針對櫻花開放時間，2022年櫻花季疏運於2月12日至2月28日，共計17日，包含二二八連續假期。公路總局與相關單位合作，共同規劃「場內總量管制」、「道路交通管制」、「團客預約入場」、「公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

武陵農場副場長胡發韜5日更推薦「行家玩法」首推霧社櫻花群附近的波浪道，再者是隘口櫻花林及古松櫻花帶，還有富野農場附近的夜間櫻花站，都值得觀賞。

公路總局副總工程司李忠璋表示，場內總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中又分為團體及搭乘公共運輸遊客。住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

至於武陵農場周邊道路則針對3處有實施交通管制，包括台7甲線與中124線武陵農場入口、台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）以及台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面。

而為響應振興國旅政策，團客預約入場開放假日及平日指定數量遊覽車入場，並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記，惟須配合指揮中心相關防疫措施。

公共運輸接駁服務規劃6路線，有【國光客運臺北車站－武陵農場】、【臺北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】及【梨山－武陵農場】；購票方式可透過光客運全國連線售票窗口、超商（7-11、全家、萊爾富）、「TBS臺北轉運站」App及KLOOK等處購買，將在6日開放預售。