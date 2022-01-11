新竹縣博愛國中學生杜羽蕎，參加全國青年暨青少年第三次擊劍錦標賽，榮獲青少年女子銳劍個人第一名。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣博愛國中學生杜羽蕎，去年參加全國青年暨青少年第三次擊劍錦標賽，榮獲青少年女子銳劍個人第一名佳績，並獲選亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽代表隊選手，縣長楊文科11日頒發獎狀表揚，期待她披上國家戰袍，為國爭光。自幼學習擊劍運動，

竹北國小組長戴秋萍是杜羽蕎的母親，並身兼擊劍教練，從小就陪著她在擊劍場長大，印象很深刻是羽蕎看到哥哥姐姐們上台授獎時說，「我以後也要跟他們一樣上台授獎！」有了目標也展現企圖心。

杜羽蕎說，每場比賽都需要冷靜思考，精準展現擊劍技巧，每場比賽雖然不一定都能獲得理想成績，但能在失敗中獲得經驗，可以化為自我能量，發揮在下一場的比賽。

在雙方對抗過程中，她感受對戰的樂趣，更享受擊劍帶來的刺激及熱情，並謹記「機會是留給準備好的人」，在高強度的訓練下，她也毫不抱怨退怯，辛勤苦練才有機會在比賽中屢屢獲得佳績。

戴秋萍提到女兒平日利用課後時間訓練，從晚上6點練到9點，力求精緻與扎實，賽前會利用移地及模擬訓練，增加比賽及運用戰術經驗，第一次參賽獲全國第一名，身為教練及家長的她，感到非常高興。

縣議員杜文中說，杜羽蕎是她的姪女，從幼兒園就開始拿劍，讀竹北國小開始培養，個頭雖嬌小，但在比賽場上都能冷靜判斷，迅速察覺對手的缺點，果斷採取對策，展現強大的獲勝企圖心。

杜文中當初看到國小的擊劍場地簡易設備，他立馬汰換成20多萬的3座專業場地設備及擊劍器具，一定要把人才留在竹縣，指杜羽蕎在全國擊劍賽獲第一名是新竹縣首次有的佳績，期待未來能在國際賽場嶄露頭角。