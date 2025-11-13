台中知名「禿頭NPC」全身上下全靠偷 誇張行徑全都錄

台中市北區，近日發生了一起令人惋惜的竊盜事件。一位36歲的謝姓男子，被指控趁著機車車主正在購買便當的短暫時間，迅速偷走了掛在機車上的電腦包。整個犯案過程都被附近的行車紀錄器清楚地拍攝下來。

警方接獲報案後，迅速展開調查，並且在案發後的隔天，於台中東區成功逮捕了這名謝姓嫌犯，同時也尋回了被偷走的筆記型電腦。據了解，這名謝姓男子在當地小有名氣，是個慣竊，並且持有身心障礙手冊，經常在北區的百貨公司附近出現。

網友將影片PO在網路《爆料公社》，而這起事件發生在本月12日傍晚5時許，地點位於台中市北區學士路上的一家便當店前。當時，一位林姓女子將她的機車停好後，為了購買晚餐，就把電腦包掛在機車上，走進了便當店。謝姓男子見有機可乘，立即採取行動。他嘴裡咬著飲料杯，迅速地將掛在機車上的電腦包取走，然後迅速逃離現場。在逃跑的過程中，他還不時回頭查看，確認失主是否已經發現物品被偷，隨後快速地跑到對向馬路，消失無蹤。而這整個過程，都被附近民眾的行車紀錄器完整地記錄下來。

林姓女子走出便當店後，發現掛在機車上的電腦包不翼而飛，立刻向附近的店家詢問是否有監視器畫面可以提供。店家表示，林姓女子在購買便當之後，才發現放在摩托車上的電腦包不見了，她也焦急地表示筆記型電腦內有非常重要的文件。警方根據監視器所拍攝到的畫面，很快地鎖定了嫌犯的身分。

根據當地居民的說法，這名謝姓男子在社區裡並不陌生。今年的七月份，就有人在百貨公司內拍攝到他休息的照片。他是一名慣竊，而且持有身心障礙手冊，經常出沒在北區的百貨公司，會向店家索取糖果、餅乾等等的零食。

台中市警局第二分局永興派出所的副所長陳彥霖表示，警方在十三號的早上，在謝姓男子位於東區的租屋處將他逮捕歸案，並且在房內找到了被偷走的筆記型電腦。全案將會依法移送至台中地方檢察署進行偵辦。陳副所長也同時呼籲民眾，在短暫離開車輛的時候，千萬不要將貴重物品放在顯眼的地方，以免引來竊賊的覬覦。即使嫌犯持有身心障礙手冊，仍然需要為其偷竊行為，負起應有的刑事責任。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。