翻攝爆廢公社

因鳳凰颱風共伴效應引響，12日豪遇重創宜蘭地區，導致很多地區都淹大水，蘇澳地區甚至水位還淹到快接近二樓高，而當天有民眾拍下淹水地區，居然有名男子，很悠閒的騎乘腳踏車，在水中慢悠悠的騎乘，民眾將畫面PO到網路上，很多網友驚呼「那個男人，就是青雉」。

相信很多看過海賊王漫畫動漫的人，大家都是知道青雉，在漫畫中屬於海軍3上將之一（青雉、赤犬、黃猿），本身吃了自然系的「冷冷果實」，可以將身體還有水變成冰，而在動漫內經典的一幕，就是青雉在海面上，騎乘單車的一幕，之後還有出產青雉騎乘單車的公仔，在動漫公仔界，也曾引起一陣風潮。

而這段影片被網有PO到網路《爆廢公社》，引來很多網友關注，大家紛紛留言表示：「青雉嗎，怎摸沒結冰」、「都不怕掉到水溝裡耶，真勇」、「只有青雉能在水路騎」、「汪洋中的腳踏車」、「這悠閒的感覺，無人能敵」、「台灣居然出現海軍上將」、「就是那個男人！真猛」。