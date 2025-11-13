有網友經由知名網購平台，購買相關藥水的商品，結果回到家發現物品已經送達門口，但是打開來卻發現裡面的商品全都破損，原本還想說可能是運送過程中發生意外，結果沒想到調閱家門口的監視器，驚見商品破損原因，氣到直接向客服投訴。

網友在跟客服投訴過後，將監視器畫面發到網路《爆料公社》，並發文表示，收到東西時，發現商品全部爆裂，內容物流滿地，原本想說退貨退款即可，好奇的調閱監視器，結果居然發現物流司機送貨居然用丟的，實在有夠誇張。

而根據影片內容，可以看到這名物流司機，已經走到網友家門口外，就差那4階樓梯，結果居然就這樣順手一丟，然後立即拿出手機拍照，表示物品送達，結果拍完照後，疑似有查覺到物品爆裂，立即上前彎腰檢查，隨後就裝作沒事一樣，迅速的逃離現場。

很多網友看到這段監視器畫面後，大家都相當氣憤，紛紛留言表示：「他都要走上來了，為啥還要用丟的」、「這司機完全不尊重自己職業」、「你有證據，物流賠，他以後就不敢了」、「沒有職業道德」、「X澎的送貨員問題真的很多」、「酷X現在送貨真的不ok，以前都還會電話通知，現在完全沒有，直接放門口」、「趕時間的都這樣，外送也是」、「X澎的東西是好的，使東西劣質的是人」。