炎亞綸邀Kongthap Peak作客網路節目。（ CL Creative ＆ Entertainment提供）

炎亞綸的網路節目《IconiA》近日邀請有「泰國Justin Bieber」稱號的Kongthap Peak作客，2人先是聊到當時Peak在韓國選秀節目《PRODUCE X 101》的訓練過程，每天只能睡一小時的艱辛過程，以及當時練習生們的樂趣居然是丟水瓶遊戲，讓主持人炎亞綸也立刻擺出成功後的專屬POSE。2人也聊到創作靈感多半在深夜產生，炎亞綸更是提到科學研究指出，深夜的氣氛更容易使人專注，繼地震學後再次展現豐富學識的一面。

由於Peak在11歲的時候就到英國留學，整集訪問Peak都用標準的英國腔與炎亞綸進行全英文訪問，當被問到學習中文是否感覺到困難時，Peak更是分享了因為自己的韓文跟中文是同時學習，加上兩個語言發音有一些非常類似，導致常常搞混的有趣經驗，2人一來一往的互動有趣又好笑，炎亞綸先是請Peak教自己一句泰文，Peak直接教了一句「衛生間在哪？」讓炎亞綸哭笑不得，但又不得不承認真的非常實用。

當炎亞綸想教Peak用中文說「你有衛生紙嗎」時竟慘遭滑鐵盧，話才剛落下，Peak就用準確發音說出並大方承認他之前學過這句了！透過訪問得知Peak喜歡喝珍珠奶茶，有一家手搖飲專賣店的炎亞綸大方秀出自己店裡的專屬飲料杯後，Peak居然開玩笑的轉頭要請經紀人取消所有行程，準備立刻飛來台灣品嚐。而對衛生間情有獨鍾的Peak在最後還特地再詢問一次衛生間的正確中文念法，讓炎亞綸趁機進行了台語教學，好讓Peak之後來台灣找廁所時更能暢行無阻。