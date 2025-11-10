行人真的可以無視交通規則，在斑馬線上橫行無阻嗎？目前許多行人在穿越道路時，只要踏上行人穿越道，就認定所有車輛都必須禮讓，全台灣各地每天都有類似狀況發生，讓駕駛朋友們感到非常困擾。最近在高雄市，就發生了一起讓人匪夷所思的事件，一位女性完全不顧馬路上川流不息的車輛，直接闖紅燈穿越馬路，就連輕軌列車的駕駛員看到都緊急減速，並且鳴喇叭示警，但該名女子依然慢條斯理地行走，整個過程被路過的機車騎士拍攝下來，並上傳到網路，引起了廣泛的討論。

這起誇張的事件發生在本月6日晚上7點左右，地點位於高雄市三民區的大順二路與建工路口。當時正值下班的交通尖峰時段，這位留著短髮的女子，無視現場眾多的車輛，不慌不忙地緩慢通過馬路。雖然她確實行走在行人穿越道上，但當時的行人號誌燈明明是紅燈，顯然這位女子的行為已經明顯違反交通規則。更令人擔心的是，當時旁邊的輕軌列車即將通過，讓許多人都替這位女子捏了一把冷汗。

這位女子離譜的違規穿越馬路的過程，被機車騎士的行車紀錄器完整記錄下來。事後，這位騎士將影片發布到網路平台Wowtchout，並投訴表示：「原本以為才剛轉換成綠燈開始通行，怎麼前方突然一片紅（煞車燈），才發現是有行人完全無視燈號，在行人穿越道上慢慢行走，連看都不看車一眼，連輕軌司機都看不下去了。」

許多網友在觀看影片後，紛紛留言表達自己的看法：「簡直是帝王出巡，眾人退避」、「交通部難道不用出來負責嗎？」、「這是提前出來領年終獎金的嗎？」、「連輕軌駕駛都受不了了」、「原來那喇叭聲是輕軌發出的！」、「如果因為這樣被輕軌撞到，恐怕會成為第一人吧！」、「果然是高雄！不感到意外！」、「有沒有好心人趕快把她帶走？」、「這是誰家的家人，趕快帶回家吧！」