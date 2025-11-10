白髮婦當時在列車上用雨傘攻擊女童。（翻攝畫面）

捷運保全接獲通知到場了解協助。（翻攝畫面）

日前，一位頭髮斑白的曾姓婦人在搭乘臺北捷運時，執意要佔用優先席，並且多次使用手提袋和雨傘攻擊Fumi阿姨，結果反而被對方一腳踢開。事後，這位婦人被查出是一名遭到通緝的罪犯，過去曾犯下多起竊盜案件。實際上，曾姓婦人在去年就曾經因為不滿一對父女坐在優先座上，而以雨傘打傷女童，臺北地方檢察署於今日（10日）依據故意對兒童傷害等罪名，對曾婦提起公訴，而當時在列車上攻擊的監視器畫面也隨之曝光。

該名婦人在搭乘臺北捷運淡水信義線時，堅持自己要坐在優先席上，並以手提袋及長雨傘攻擊坐在優先席上的男乘客，引發對方不滿，憤而用力踢了她的手提包一腳。這一腳的力道之大，讓婦人向後倒往對面的座位，也讓婦人氣得大喊「太可怕了，叫警察、我要叫警察」、「原來他是男的啦！那是因為這是博愛座啊，我現在才知道他是很可怕的人，我要離遠一點」。這段影片曝光後，立刻引起了廣泛的討論。

此外，曾姓婦人在去（2024）年搭乘臺北捷運中和新蘆線前往民權西路站時，因為不滿李姓男子帶著未成年的女兒坐在博愛座上卻沒有讓座，竟然拿起雨傘敲打女童的右腳，造成女童右側小腿受到鈍傷。

113年2月4日，在民權西路捷運的車廂內，曾女以長條狀的物品揮打坐在博愛座上的女童，事後，女童的父親李男前往三重分局提出傷害告訴，案件隨後被轉交至本分局繼續偵辦，全案已經移送至臺北地方檢察署進行偵辦。

在經過李姓男子報警處理後，臺北地檢署多次傳喚曾姓婦人，但她都未到案，因此發布了通緝。檢察官今日依據成年人故意對兒童犯傷害罪、以及兒童及少年福利與權益保障法提起公訴，並且請求法院依照兒少法的規定，加重對曾婦的刑罰。