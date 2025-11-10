李姓主嫌不滿女友被約出門，竟設計將對方囚禁虐待致死。（中時資料照）

台北市萬華區艋舺大道上的一間檳榔攤，日前發生一起19歲男子遭虐陳屍屋內的慘忍案件，經過檢警調查，男子遭虐死的原因居然只是因為約了李姓主嫌的女友出門，因此引來殺身之禍，而這起案件經地檢署提起公訴後，整起事件的案情才因此曝光。

一位外號名為「陽明」的李姓男子，因不滿張姓男子傳訊息意圖邀約其女友外出，竟夥同友人設下陷阱，將張男囚禁。而張男在囚禁過程中，遭受了殘酷的毆打、電擊、刀刺，甚至連下體都遭打火機燒灼。更過分的是他的牙齒被剪斷，還被迫穿著內褲跳舞，其中還有有參與者還不時進行視訊直播，將這些令人髮指的暴行公諸於眾。經過長達51個小時的折磨後，警方因偵辦另一起毒品案件進入現場搜索，赫然發現張男已不幸身亡。臺北地方檢察署於10日依凌虐致死等罪名，對李男等3對情侶共6名成年人提起公訴，另有7名未成年則移送少年法庭。

李姓主嫌虐待19歲男子，還逼跳王心凌的《心電心》

檢方起訴書指出，26歲的李男，自稱是竹聯幫弘仁會新莊分會的成員。他因不滿19歲的張男曾透過IG私訊邀約其18歲的許姓女友外出，於是唆使許姓女友假意與張男聯絡，聲稱自己「需要陪伴」，以此為藉口將張男約至一家商務旅館。與此同時，李男召集友人攜帶鋁棒、開山刀、電擊棒前往旅館房間，並埋伏在窗簾、廁所及衣櫃等隱蔽處。

今年7月7日上午11點10分左右，張男一進入房間便遭到控制，隨即遭到李男等人一陣猛烈的毆打與踹踢，甚至還被抓著頭髮撞擊牆壁，並用打火機燒灼其下體及胸部毛髮。在恐懼之下，張男被迫答應支付2萬8000元以求和解，並試圖請求朋友前來「保釋」他離開，然而，未料到前來的朋友不僅沒有伸出援手，反而也一起加入了凌虐的行列。

當天晚上，李男等人擔心張男的哀號聲會引起他人注意，便將張男押往位於萬華艋舺大道上的一間檳榔攤二樓，並持續對張男施加暴力。他們強迫張男脫到僅剩內褲，並模仿王心凌的歌曲《心電心》跳舞長達10分鐘。隨後，李男等人離開檳榔攤，許姓女友則指揮其他少年繼續毆打張男，張男因被菸頭燙傷屁股、被板手毆打腳掌及手肘，導致全身多處負傷，尤其是屁股更是呈現大片瘀傷糜爛。

7月8日晚上，被獨自囚禁在檳榔攤二樓的張男，因哀號及腳踹家具發出聲響，引起看守少年的注意，少年隨即又對張男進行一頓痛打。湯姓成年女子更是不顧張男先前已被打斷一顆牙齒，放話「至少要讓他再斷3顆牙」。

7月9日上午，張男遭受了更為殘酷的折磨，他被用寵物指甲剪剪斷下排牙齒，還被榔頭敲擊牙齒，甚至還被刀刺背部及肩膀等處。在各種酷刑之下，張男最終呈現呼吸微弱、意識薄弱等瀕死徵兆。李男見狀，決定由黃姓少年承擔所有責任，其餘人則先後離開，任由性命垂危的張男因橫紋肌溶解症及其併發症、大量出血及脂肪性肺栓塞而死亡。

7月9日下午2點33分，新北市警汐止分局的警員因偵辦毒品案件，持法院核發的搜索票前往該檳榔攤搜索，在二樓發現了張男的屍體，一旁還有正在睡覺的黃姓少年。這起駭人聽聞的虐殺案件才因此曝光。檢警根據監視器等相關事證，逐一尋獲涉案的13人到案。李男、許姓女友等6名成年人，被依與少年共同3人以上攜帶凶器對被害人凌虐而私行拘禁致人於死罪嫌提起公訴，此案將交由國民法官進行審理。

★未經判決確定，應推定為無罪。