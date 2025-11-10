違規的白牌司機下車幫忙上行李，不時觀看旁邊是否有警察。（翻攝爆料公社）

近日，在桃園國際機場周邊再次出現了非法營業的自用車輛攬客事件，一名駕駛在第二航廈的航站大廈外，協助旅客放置行李的時候，察覺到有航空警察靠近，連後車門都還沒關上，隨即加速駛離現場，整個過程十分驚險。

桃機白牌車違規載客！ 警攔查竟鬼切加速逃

依據目前的相關法律規定，旅客自機場離開時，僅能搭乘合法的排班計程車，這是為了保障旅客的安全，而違規的駕駛最高將面臨新台幣2500萬元的罰鍰，乘客也同樣會觸犯相關法規。這起事件引起了社會大眾的廣泛關注，警方在今年已經取締了超過三千件類似的違規案件，並且呼籲旅客朋友們切勿貪圖一時的方便，而選擇非法的交通運輸工具，以避免自身面臨危險以及承擔法律責任。

這起事件具體發生於桃園機場的第二航廈外面，從網友的行車紀錄器畫面可以清楚看到，一名私家車的駕駛正在協助乘客將大件行李放入車輛的後車廂中，當這位駕駛抬頭看到遠方有人快速奔跑過來的時候，立即回到駕駛座關上車門。更令人感到不可思議的是，這位駕駛甚至沒有來得及完全關閉後車廂，就直接踩下油門並向左緊急變換車道，企圖逃離現場。

原來，追上前來的是正在執行勤務的航空警察，雖然警方大聲喝令其停止，但該名駕駛仍然加速行駛，與警務人員擦身而過，引擎發出的巨大聲響，讓在場目擊的民眾都感到十分震驚。依照現行的法律條文規定，旅客從機場出發時，僅能選擇搭乘具有合法通行證的排班計程車。如果私家車非法載客行為被查獲，將會被處以新台幣10萬元至2500萬元的罰鍰，並且還有可能被吊扣駕駛執照以及車輛牌照長達四個月至一年的時間，而搭乘的乘客也同樣屬於違規行為。

警方表示，這名駕駛除了涉及非法攬客之外，還同時觸犯了紅線停車、跨越禁止變換車道的槽化線以及拒絕接受稽查逃逸等多項交通違規行為，將會依法進行裁罰，並且吊扣其駕駛執照六個月。非法自用車輛攬客的問題相當嚴重，光是今年度就已經取締了超過三千件違規攬客的案件。警方將會持續在機場周邊地區加強巡邏與稽查的力度，同時也再次提醒所有的旅客，千萬不要為了追求一時的便利而選擇搭乘非法的自用車輛，以免讓自己身處於危險的境地。