隸屬於陸軍步兵109旅的張姓下士，在受訓期間，未經許可擅自解鎖手機進行自拍，並且將影片上傳至抖音平台，此事曝光後，導致整個單位被取消為期一個月的「18榮譽假」，引發同袍間強烈不滿。共有八名義務役士兵因對此感到憤慨難平，於是在營舍內部以下犯上對張姓下士實施群毆，導致其遭受腦震盪、耳朵撕裂以及身體多處擦挫傷。桃園地方法院在經過審理後，依據《陸海空軍刑法》第49條第3項前段的規定，分別判處這八名士兵三個月有期徒刑，並准予易科罰金，金額為新台幣九萬元，全案仍可提起上訴。

根據判決內容顯示，張姓下士隸屬於步兵109旅的某個營連，在去年十月於北測中心接受進訓時，私自將其個人所使用的iPhone解除MDM任務模式，並進行錄影自拍，隨後在十一月將影片上傳至抖音。該影片遭到臉書粉絲專頁「2024靠北長官MAX」轉載並爆料，進而引發爭議，最終導致其所屬單位被取消長達一個月的「18榮譽假」。

軍中俗稱的「么八（18）假」是台灣軍隊中特有的術語，指的是在星期五晚上18:00開始放假的休假時段。它與「洞八假」（星期六早上8:00放假）相對應，「么八假」通常能讓士兵能夠提早返回家中，增加與家人相處的時間。

由於張姓下士的違規行為，連帶使得被取消「18榮譽假」的八名義務役士兵心生不滿，認為受到連坐處罰並不公平，因此在去年某天的晚間，於營舍內以拳打腳踢以及推擠的方式對張姓下士進行圍毆。直到其他中士、下士出面制止，這場暴力事件才告終。張男在送醫後，經診斷確認為腦震盪、頭皮有2公分長的裂傷、右耳撕裂傷以及身體多處挫傷。

陸軍109旅表示，雖然張下士確實存在違紀行為，但是其身分仍然屬於上官，而這八名士兵竟然集體以下犯上，此舉嚴重破壞了軍中的倫理與紀律。如果沒有給予嚴厲的懲處，恐怕會導致他人效仿，進而影響部隊的任務執行以及長官的威信。

法官在審酌相關事證後認為，這八名士兵均坦承了自己的罪行，並且態度良好，同時考量到他們年紀尚輕，且犯案是出於一時衝動，最終依據《陸海空軍刑法》第49條第3項前段的規定，分別判處三人三個月有期徒刑，並准予易科罰金，金額為新台幣九萬元。