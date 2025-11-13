民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰皆被點名。曾任桃園縣長的民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良今表示，「年輕」佔優勢的，且要「職業政治人物」，非玩票性質。有志者能盡快表態，因為現任市長民調、學經歷都好好，民進黨要挑戰非常不容易。

許信良今指出，首先若以他當桃園縣長經驗，當年是37歲，吳伯雄當縣長時34歲，朱立倫、吳志揚和鄭文燦約都40歲左右。桃園是全台灣人口最年輕的縣市，若其他條件一致，年輕的首長會更受歡迎、更佔優勢。

不過以目前民進黨潛在的人選，何志偉43歲、王義川53歲、黃世杰46歲，都比當年許、吳、朱當年擔任桃園市長時年紀還大。

許還說，吳伯雄、朱立倫和他都當過政黨主席，呂秀蓮當過副總統，在桃園擔任首長的人都是全國性的政治人物，有非常大的政治發展潛力。擔任桃園市長也要是職業、專業的政治人物，在政治上有發展潛力，不要是個玩票的。

許信良認為，桃園市長人選最好要真正關心人民疾苦、弱勢族群，因為桃園年輕人多，工人也多，高科技產值也非常高，超過新竹縣市。今天台灣最嚴重的問題就是少子化。他喜歡真正關心社會福利、關心弱勢族群的桃園市長；他希望未來桃園市長，是年輕人，是有學養的人，是一個關心弱勢族群的人。

被問到民進黨在北北桃都應有「大咖」親征的說法？許說，這些地方是黨主席決定、徵召，相信黨主席會做通盤考量。北北桃民進黨能贏回一個縣市，對民進黨整體而言都非常有鼓舞作用，這是黨主席的權力，相信會做出明智決定。

許信良強調，有志者能盡快表態，因為現任桃園市長張善政民調相當好，支持度也相當高，也是個學經歷非常好的人，民進黨要挑戰現任桃園市長非常不容易也非常辛苦。「他的優點，你要有；他的缺點，你沒有」，就是相對重要的優勢，也是民進黨徵召人選很重要的考量。桃園的藍綠基本盤相差不大，如何贏得中間與年輕選民認同是勝選關鍵，「年輕」是一項受歡迎的優勢條件。