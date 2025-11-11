北北基桃未同步掀議！ 張善政親曝放颱風假兩大關鍵原因 @ChinaTimes

鳳凰颱風撲台，桃園是宜花澎外，唯一全市放颱風假的縣市，市長張善政11日親釋疑決策過程，強調有5區風力達標且超過下限1級，考量市民通勤通學跨區普遍，1晚要找到代課老師根本不可能，因此決定全市放假，他也提到北北基桃狀況不同，決策時仍要考慮各縣市天氣的特殊狀況。

張善政今早主持防災會議，欣慰目前桃園無災情，會後受訪被問及決策過程，他解釋，昨晚7點最後一次的氣象預報顯示，沿海風力都有達標，且陣風還超過達標下限1級，比北邊的新北和南邊的新竹都大，整個北部地區，桃園沿海的風力是最強的，而在復興區雨量也達標，桃園市13區裡面有5區達標，尤其風力比下限還高，絕對需要放假。

張善政說，接下來的問題就是5區放假，還是全桃園一起放？他提到今年夏天丹妮絲颱風採分區放假，就是沿海4區放，雖然正逢暑假，但有少數學校暑假仍有開班，當時就發現，分區放假讓老師調度出現問題：有的老師住在放假的區域，但學校所在區域沒有放假，導致老師無法到校，或者不需要到校，結果學校就開天窗。

張善政說，暑假老師調度出現問題的情形還不算嚴重，因為學校非常少數，算是冰山一角，但現在學校已經開學，老師跨區居住，在停課、停班區域與未停課學校之間的情況，勢必比暑假嚴重得多，他與教育局長在線上討論很久，若有老師居住的和學校所在地不同，校方要在一個晚上找到代課老師幾乎不可能，為了顧及老師的安全，以及學校開課的正常性，應該全市一起放假。

張善政指出，全市放假的原因有2個：第一，就是達標，不只達標，還比下限高一級；第二，考慮到桃園沿海區與非沿海區之間，民眾跨區通勤、通學的現象非常密集且普遍，與其他縣市不同，因此決定全市放假。決策經過3階段，先了解預測資訊，決定5區放颱風假，再擴及到全市放。

被問到北北基桃不同步，張善政也解釋，北北基桃是共同生活圈，基本上是假如要放假就全部一起放假，但若每個縣市狀況不同時，就沒有必要還綁在一起，決策過程中彼此都有諮商，了解北北基狀況、以及決定是全區放假還是分區放假，但最後要做決定的時候，還是考慮各個縣市自己天氣的特殊狀況。

張善政說，今晚仍會依照氣象署7點最後一次預報，決定明天是否停班停課，但目前看來颱風已經偏離，希望明天可以恢復正常生活。