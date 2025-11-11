鳳凰颱風襲台，桃園市宣布今（11）日停班停課，脫鉤北北基和竹竹苗，引來不少網友讚聲「祝你連任」，還有粉專懷疑，張善政是不是準備出來選總統？笑稱如果今天是投票日，應該會直接當選。

桃園市政府幕僚指出，張善政整個決策過程與以往一致，以科學數據為依據，不受外界輿論左右，擔心被罵或想要討好，都不是考量的重點，而是根據客觀數據，做出對市民安全最有保障的判斷。

對此，臉書專頁擁有超過28萬人追蹤的「梗男」發文，透露今天早上7點桃園無風無雨，但以颱風動向，要明（12）日白天才會進入桃園，好奇這樣是否代表明天桃園又要多放一天颱風假？也預言「如果桃園連放2天颱風假，張善政就此封神了！」

在桃園市宣布放假後，「梗男」發文提到，北北基不放假，竹苗不放假，桃園卻放颱風假，「我懷疑張善政是不是準備出來選總統了」；對照台北市長蔣萬安，臉書貼文底下留言可以說是兩樣情，讓他不禁開玩笑道：「今天如果是投票日，張善政應該會直接當選台灣總統」。

另外，公民老師兼名嘴黃益中則在《Threads》發文扯到，桃園市長張善政連任本來就沒什麼問題，「突然來這一把」，也許與2028年正副總統，「惦惦吃三碗公」。

距離2026九合一選舉，剩不到2年時間，桃園市長張善政昨天在議會總質詢，被問到對連任是否有信心？他立刻回應：「一定要有啊！」首度正面表態參選的決心。