中度颱風鳳凰來勢洶洶，桃園市長張善政超前部署，預計5點親自主持「桃園市鳳凰颱風防災整備會議」，水務局今早已搶先開設，會中確認全市權管抽水設備已於9日完成試運轉，確保機具在積淹水時可即時投入，轄內43處水門也已完成防汛啟閉，以降低颱風期間區域排水系統負荷，並以科技掌握土石流保全戶收容避難情形，今上午10時起也開放民眾領用沙包，呼籲民眾下載「水情看桃園」APP掌握水情。

中央氣象署指出，中度颱風鳳凰今日2時位於北緯16.7度、東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行。預估桃園市自11月11日晚間至13日有短暫陣雨並有局部大雨發生的機率。

備戰鳳凰，桃市府水務局今早已搶先開設防災整備會議，會中確認全市抽水機已於9日完成試運轉，43處水門也已完成防汛啟閉，並開放領取沙包。(水務局提供)

備戰鳳凰，桃市府水務局今早已搶先開設防災整備會議，會中確認全市抽水機已於9日完成試運轉，43處水門也已完成防汛啟閉，並開放領取沙包。(水務局提供)

備戰鳳凰，桃市府水務局今早已搶先開設防災整備會議，會中確認全市抽水機已於9日完成試運轉，43處水門也已完成防汛啟閉，並開放領取沙包。(水務局提供)

因應鳳凰可能帶來的降雨影響，水務局已於10日上午召開鳳凰颱風整備會議，會議中確認全市權管抽水設備已於9日完成試運轉，轄內43處水門已完成防汛啟閉，尤其是八德區介壽路二段583巷上游三處水門特別加強操控及中壢區環北路與慈惠三街口佈設12吋抽水機，以降低颱風期間區域排水系統負荷。

針對今年多次出現淹水的地點，已請各區公所、環境管理處及工務局養護工程處於7日起巡查清淤，強化排水效能，以保障民眾通行安全。各區公所也於今日上午10時開放民眾領用沙包，以「最小淹水、最快退水、最高安全」為目標，保障市民生命財產安全。

為預先騰空蓄洪空間，水務局已完成龍山、中原、大湳、大樹林、西埤、大仁、士校埤及建國同和等8處滯洪池預抽放水作業，強化緊急調節功能。針對山區土石流及大規模崩塌災害潛勢區，今年度已辦理土石流兵棋推演及實際演練的整備作業，包含復興區華陵里、奎輝里、高義里、三民里、長興里及羅浮里，並開發土石流保全戶收容避難處所QR CODE及Line Bot疏散避難回報系統，可縮短回報時間，並可掌握土石流保全戶收容避難情形。

桃市府呼籲市民密切留意氣象與防災資訊，尤其住在低窪地區或鄰近河川區域的居民，應提前做好防災準備。也可下載「水情看桃園」APP，掌握即時降雨、淹水警示及氣象推播資訊，與市府攜手提升防汛應變能量。