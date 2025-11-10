鳳凰颱風目前朝台灣海峽前進，桃園市政府10日傍晚5時開防災整備會議。市府指出，鳳凰颱風將北轉通過台灣上空，進入東北部海域遠離，預測氣象署10日南部晚間5時30分發布海警，11日南部上午11時30分發布陸警，預估桃園市海警發布機率低，約40％，如發布時間為12日上午。

市府說明，11日至13日受東北季風及颱風外圍環流影響，桃園市為陰時多雨天氣，日雨量平地至台地為大雨等級或以下，山區則為大雨或單點豪雨等級。

市府指出，11日至13日預估桃園市累積雨量約40至60毫米，復興區為間110至430毫米。預估10至13日桃園市沿海地區有8至10級陣風的發生機會。颱風未來路徑及降雨仍有不確定性，強降雨、強陣風多因素位置仍有變動空間，將持續監控、滾動更新。

張善政表示，桃園目前風雨量皆沒有達標可能，但會隨著颱風的進展，注意最新狀況，尤其復興區的部分地區雨量及土石流要格外留意，復興區授權給區長權責做決定，若部分要封路、停課，皆由區長宣布，且復興區前進指揮所需與區長密切配合。

張善政也說，觀旅局已取消大溪豆乾節，農業局的花彩節也已提前結束，另南門市長先前預測有風險的建築目前已拆除，市府仍需維持激動警覺性、注意風雨狀況，必要時將召開應變會議。