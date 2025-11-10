鳳凰颱風持續進逼，依氣象署預報，鳳凰目前已通過呂宋島，預估10日晚間發布海上颱風警報，11日上午發布陸警機率最高，陸上警戒區域初估範圍包括中南部、花蓮、台東，北部將取決於颱風接近陸地時的減弱程度。北市水利處表示，考量上游水庫（石門、翡翠）接近滿水位，可能隨時調節性放水，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施。

水利處表示，當水位上漲快速時，可能隨時執行堤外封閉作業，建議市民朋友避免前往河濱區域活動及停放車輛，以策安全，特別是河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等。

另外，提醒已停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。如管制後4小時將對未移置車輛依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。