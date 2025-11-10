鳳凰颱風中心目前位於南南西方海面，向北北西轉北移動，氣象署已於今（10）日17時30分發布海上颱風警報，並發布最新風雨預報。根據氣象署風雨預報19時正報，明天台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區雨量達停班課標準，桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、澎湖縣、金門縣、連江縣風力達停班課標準，共有12縣市達標。

氣象署預估明天降雨。（翻攝自氣象署）

根據氣象署最新風雨預報，雨量部分，台北市山區250毫米至400毫米，新北市山區250毫米至400毫米，桃園市山區150毫米至250毫米，宜蘭縣平地300至450毫米、山區400毫米至600毫米，花蓮縣平地250毫米至400毫米、山區300毫米至490毫米，台東縣山區200毫米至400毫米。

氣象署預估明天風力變化。（翻攝自氣象署）

風力部分，從11日6時至11日12時，桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、澎湖縣、金門縣、連江縣風力達停班課標準。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，得發布停班停課，但部分縣市雨量警戒值略有不同，是否停班課仍由各縣市政府決定。