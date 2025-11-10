鳳凰颱風逼近，新北捷運已完成防颱整備。（新北捷運公司提供）

因應中度颱風「鳳凰」來襲，新北捷運公司表示，目前淡海、安坑輕軌及環狀線均已完成防颱整備作業，颱風期間將視風雨狀況調整營運班距，並依據標準作業程序啟動相關防護機制，確保乘客安全。

新北捷運公司指出，已全面完成防颱應變準備，包括各車站、機房及機廠等設施之抽水機、發電機、沙包等防汛裝備皆已就定位，並針對各低窪及易積水區域預設應變措施，確保捷運系統在颱風期間之安全與穩定。

新北捷運公司指出，營運安全標準，淡海、安坑輕軌系統：若瞬間風力達8級，列車將降速至30公里／小時；若10分鐘平均風力達6級或瞬間風力達9級以上，將依標準作業程序暫停營運。若路段出現淹水深度超過6公分，列車將不進入該區域，並啟動替代運轉模式。

環狀線中運量系統：如遇瞬間風力達8級，或10分鐘平均風力達7級、瞬間風力達10級以上時，列車將降速至30公里／小時，初次到站將暫停2分鐘觀察風勢，若未減弱，則安排清車並暫停營運。

新北捷運公司提醒民眾，颱風期間若需外出搭乘捷運，請特別注意自身安全。若遇列車降速或營運暫停情形，請遵從司機員與站務人員指示，引導避險，以策安全。即時營運資訊可至新北捷運公司官網或「新北捷運」官方粉絲專頁查詢。