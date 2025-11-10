鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預計今（10）日晚間發布海上警報，明日上午接續發布陸上警報。海巡署今日表示，為防止憾事發生，已啟動危險海域船舶淨空作業，並在岸際展開預防性宣導，提醒民眾颱風期間切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。海巡署嚴正警告，地方政府若發布公告警戒區，民眾若違法進入，將依《災害防救法》逕行開立舉發單，今年起已開出20張罰單。

海巡署指出，為確保民眾生命財產安全，執法絕不手軟。自2025年起，海巡署依《災害防救法》已開立20張舉發單。海巡署人員苦口婆心提醒，民眾切勿心存僥倖，在颱風天冒著風雨於濱海地區活動，挑戰公權力。

海巡署呼籲，民眾可善加利用海洋委員會的「GoOcean海域遊憩風險資訊」APP。該APP能提供即時風險資訊，幫助民眾避開危險時段與區域，做好萬全準備。海巡署最後強調，防颱工作「不怕一萬，只怕萬一」。民眾如在海邊遇有緊急狀況，請立即撥打118海巡報案專線，海巡署將立即派員前往處置。