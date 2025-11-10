彰化市一名46歲賴姓女子，昨（9）日涉嫌殺害70歲母親後墜樓身亡，家中還留有書信、水果刀等物品，檢警將於今日相驗釐清死因。親友表示，賴女為照顧久病的母親，特地在醫院附近買房，近期也與父親討論要帶媽媽出門拜拜，是名乖巧的孝女，沒想到會突然發生憾事。

警方昨獲報，稱在住家大樓聽見巨大聲響，管理員傍晚發現一名女子墜樓。警消趕抵時，女子頭部破裂已無呼吸心跳，確認其身分為賴女後，員警趕往她家，發現其母親全身僵硬倒臥家中，明顯死亡，並在屋內查獲榔頭、水果刀及書信等物。

親友說明，賴女母親長年有脊椎不舒服的問題，她是家中最小的女兒，未有婚嫁，4、5年前為照顧術後行動不便的母親，特意選在醫院附近買房，後續便與媽媽同居，獨自照料，爸爸則與其他家人同住。父親則表示，賴女近期曾與自己討論，要帶媽媽拜訪各地廟宇祈福，如今卻突然傳出噩耗，令他難以接受。

彰化地檢署檢察官今日將會同法醫，於彰化殯儀館進行相驗，詳細死因及事發原因仍待進一步釐清。

