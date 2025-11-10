「全民普發現金一萬元」將於11月12日起陸續入帳與開放領取。台北市議員曾獻瑩表示，近日許多家庭卻為了該如何運用起衝突，其中有家長認為小孩沒繳稅不能領，有些孩子則因此發脾氣、摔門，他建議教育局將危機化為轉機，藉此機會鼓勵學校協助親子間討論金錢使用計畫。台北市教育局10日表示，已發文至各校，請教師在課程中融入理財教育。

曾獻瑩今在議會教育部門質詢指出，近期網路上出現許多親子因普發現金起糾紛的案例，其中1名13歲的國中生原本規畫用1萬元購買平板電腦，家長卻以「這是從大人稅金來的，小孩沒繳稅不應該領」為由拒絕，還有家長停發零用錢變相收回1萬元。

有家長說，聽到許多爸媽分享，有些孩子甚至會因為不能自己運用現金大發脾氣、摔門，也有孩子會跟爸媽討論，可不可以分一半的錢給他運用，雖然每個孩子的反應不同，但許多爸媽都認為這項政策會在親子關係中帶來不少摩擦。

曾獻瑩表示，青少年覺得這是政府給他們的零用金，家長卻認為應該用來支應家庭開銷，這樣的分歧若缺乏適當溝通，就可能演變成家庭衝突，呼籲教育局應把「家庭理財分歧」的危機化為轉機，藉由這個機會，鼓勵學校透過導師或輔導老師，協助家長與孩子共同討論金錢使用計畫，培養理性理財態度。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則認為，家長應該先著重於改善親子間的溝通，才能根本解決問題，強調當關係良好時，所有的教育才能有效運作。

台北市教育局長湯志民今回應，目前教育局已與國立台灣師範大學合作設立理財教育專區，今也發文至各校，鼓勵教師在數學、社會、綜合等課程中融入理財觀念，引導學生思考用錢哲學。